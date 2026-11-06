Одна на ледяной вершине: Анита Цой рассказала о восхождении на Килиманджаро

Анита Цой одна покорила гору Килиманджаро, но семья отказалась поддерживать ее

Народная артистка России Анита Цой вспомнила о своем необычном хобби в беседе с корреспондентом 5-tv.ru. По ее словам, муж раз в три года отпускал ее одну в отпуск на две недели — делать все, что захочется. И это были 14 дней абсолютного счастья!

Страну для очередного путешествия певица выбирала сама, летала без лишнего шика — никакие премиальные уровни ей были не нужны. Самой главной задачей было насыщение свежими эмоциями.

«Вот так я, например, ездила на Килиманджаро, покоряла эту гору. Родня вся отказалась вообще меня понимать даже. Ну, я их понимаю, почему, потому что я приехала с обветренным, обмороженным лицом, не попала немножко в сезон», — сказала исполнительница на концерте в честь 65-летия Кремлевского дворца.

Другая поездка была в Арамболь (Гоа) — место, где, как выразилась артистка, собираются «все мировые хиппи» и где в море плавают синие буйволы. По словам Цой, там можно в хорошем настроении заснуть прямо на пляже.

«Главное — чтобы у тебя не стащили кошелек с паспортом, а так все отлично», — добавила она.

Несмотря на разные интересы, есть у близких Аниты Цой и общие увлечения — семейные традиции. Например, зимние шашлыки на новогодние праздники. Вместе с родными певица готовит мясо на улице в любую погоду. Как призналась артистка, ее особое удовольствие — заносить шашлык с мороза в дом.

Также Анита приготовит традиционные корейские блюда: кимчи и пампушки пигоди с мясом на пару. При этом главным блюдом на праздничном столе останется оливье, без которого певица не отмечает Новый год. В этом году она хочет встретить праздник в кругу родных и надеется, что он объединит всю семью.

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