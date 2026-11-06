«Макрона — в отставку!»: как прошла новая волна французских протестов

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В Париже сгорел картонный дворец с фигурами политиков.

Фото, видео: Reuters/Hannah McKay; 5-tv.ru

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В Европе сегодня традиционная для четверга новая волна протестов. Активнее всего оказались школьники во Франции, но там и полиция начала действовать намного жестче. С подростками особо не церемонятся. Всех, кто пытается приблизиться к офису президента или другим административным зданиям Парижа, полиция разгоняет водометами и слезоточивым газом. Из столицы Пятой республики передает корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Не стихают протесты, с улиц не уходит насилие. Мирные шествия в Париже завершаются боями с полицией и попытками новых погромов.

Чтобы вырваться из оцепления, толпа сносит строительный забор. В спецназ летят бутылки, грохочут взрывы.

«Полицейские переходят к силовому разгону. В ответ на протесты — залпы слезоточивого газа. Парижскую площадь Нации затягивает едким облаком», — отметил Чащухин.

Кого-то волокут по асфальту для задержания. Другой не может встать после удара тяжелым предметом.

В других городах Франции противостояние тоже не переставало нарастать. Из Лилля — кадры подожженных автомобилей. По всей стране еще утром на баррикадах снова были замечены лицеисты и, конечно же, вместе со своими учителями и родителями.

— Я одна воспитываю ребенка, работаю каждый день. И вроде бы я еще никогда не зарабатывала так хорошо, как сейчас, однако по-прежнему остаюсь бедной.

А в шествиях за достойную жизнь, по данным профсоюзов, приняли участие более 1,6 миллиона человек. МВД занижает эту цифру до 600 тысяч, но даже эти цифры подтверждают сохраняющийся масштаб протестов. И недовольство действующей властью.

— Макрон — разрушение! Макрон — взрывоопасен!

— Макрона — в отставку!

И хотя повторения октябрьских погромов на данный момент Франции удалось избежать, акт символического вандализма все-таки произошел в Париже — картонный дворец с фигурами, похожими на французских политиков, под одобрительные выкрики сгорел дотла вместе со своими обитателями.

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