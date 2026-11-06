«Бесшовная модель образования»: на действующем руднике в Мурманской области начали учить студентов

Эфирная новость 24 0

Спрос на специалистов со средним профобразованием огромный.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Бабушкин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин обсудил тему дополнительной поддержки участников специальной военной операции. Для них может появиться отдельная программа профподготовки, чтобы каждый боец смог вернуться к мирной жизни. Тему продолжит корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Настоящим отбойным молотком по настоящей горной породе. Рядом шумит настоящая горнодобывающая техника.

И рудник настоящий — часть действующего Расвумчоррского, что в Мурманской области, отдали под уникальный учебный полигон. Под землей горное дело лучше усваивается.

«Сочетание теоретической подготовки и практики в горе — это, по сути, та бесшовная модель образования, о которой вы, Владимир Владимирович, не раз говорили», — сказал директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

«Хочу пожелать вам успехов! Будем делать все, для того, чтобы популяризировать эти специальности», — отметил Путин.

Этих же успехов можно пожелать сейчас любому, кто в поиске хорошего специалиста со средним профессиональным образованием. Спрос огромный, доходы высокие — а пойти еще поищи.

Не случайно к этому совещанию приурочили открытие учебных объектов. Таких как недавно реконструированный Федеральный технопарк профессионального образования в Нижнем Новгороде. Или переживший ремонт Саранский электромеханический колледж.

Путин доклады принял, про открытия выслушал. И тут же дал новое поручение администрации и правительству. Дополнить программу «Время героев» для участников СВО. Она создана только для тех, у кого высшее образование.

«На линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт». — сказал президент.

Дальше — к не менее важной проблеме. Зима на носу, а значит, риск заразиться гриппом. Путин спросил министра здравоохранения, привились ли в правительстве?

«Владимир Владимирович, я не могу за каждого говорить, поскольку есть правило», — сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Вы уклонились от прямого ответа. Михаил Альбертович, нужно, чтобы члены Правительства тоже прививались. Мне сказали: „Надо сделать прививку“. Я говорю: „Пожалуйста“. Когда? Я говорю „Сегодня " — пум, и все. И спортом занимался, не прекращал ничего», — рассказал Путин.

Впрочем, это был не основной вопрос совещания. Основной — ход выполнения поручений президента по итогам прямой линии 2025. Рассмотрены 3,2 миллиона обращений. Это 81%.

«Если что-то не получается, какие-то сложности возникают — пожалуйста, вот так же, как в этой справке мне, пожалуйста, докладывайте, и будем соответствующим образом реагировать», — подчеркнул Путин.

Полностью закончить с предыдущим годом должны к новой прямой линии. В этот раз заявки от граждан будет принимать круглосуточный ИИ-оператор. А время на обращение увеличат до 30 минут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+3° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
81.79
0.12 92.16
0.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:08
Куда уйдет сапфир Романовых: шейхи, техногиганты и тайна покупателя
1:52
«В салонах вы меня не увидите»: Анита Цой раскрыла домашние процедуры красоты
1:47
«Бесшовная модель образования»: на действующем руднике в Мурманской области начали учить студентов
1:29
«Макрона — в отставку!»: как прошла новая волна французских протестов
1:09
Одна на ледяной вершине: Анита Цой рассказала о восхождении на Килиманджаро
0:58
Взяточники, колл-центры и тайные тюрьмы: как на Украине наживаются на гражданах

Сейчас читают

В Эстонии из-за разрыва отношений с Россией цены на электроэнергию выросли в пять раз
Китайские авто рискуют превратиться в «кирпичи» на колесах
«Подал на развод через Госуслуги, пока я спасала его от паралича»: Белоголовцева раскрыла правду о муже
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео