«Бесшовная модель образования»: на действующем руднике в Мурманской области начали учить студентов

Президент России Владимир Путин обсудил тему дополнительной поддержки участников специальной военной операции. Для них может появиться отдельная программа профподготовки, чтобы каждый боец смог вернуться к мирной жизни. Тему продолжит корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Настоящим отбойным молотком по настоящей горной породе. Рядом шумит настоящая горнодобывающая техника.

И рудник настоящий — часть действующего Расвумчоррского, что в Мурманской области, отдали под уникальный учебный полигон. Под землей горное дело лучше усваивается.

«Сочетание теоретической подготовки и практики в горе — это, по сути, та бесшовная модель образования, о которой вы, Владимир Владимирович, не раз говорили», — сказал директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов.

«Хочу пожелать вам успехов! Будем делать все, для того, чтобы популяризировать эти специальности», — отметил Путин.

Этих же успехов можно пожелать сейчас любому, кто в поиске хорошего специалиста со средним профессиональным образованием. Спрос огромный, доходы высокие — а пойти еще поищи.

Не случайно к этому совещанию приурочили открытие учебных объектов. Таких как недавно реконструированный Федеральный технопарк профессионального образования в Нижнем Новгороде. Или переживший ремонт Саранский электромеханический колледж.

Путин доклады принял, про открытия выслушал. И тут же дал новое поручение администрации и правительству. Дополнить программу «Время героев» для участников СВО. Она создана только для тех, у кого высшее образование.

«На линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт». — сказал президент.

Дальше — к не менее важной проблеме. Зима на носу, а значит, риск заразиться гриппом. Путин спросил министра здравоохранения, привились ли в правительстве?

«Владимир Владимирович, я не могу за каждого говорить, поскольку есть правило», — сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Вы уклонились от прямого ответа. Михаил Альбертович, нужно, чтобы члены Правительства тоже прививались. Мне сказали: „Надо сделать прививку“. Я говорю: „Пожалуйста“. Когда? Я говорю „Сегодня " — пум, и все. И спортом занимался, не прекращал ничего», — рассказал Путин.

Впрочем, это был не основной вопрос совещания. Основной — ход выполнения поручений президента по итогам прямой линии 2025. Рассмотрены 3,2 миллиона обращений. Это 81%.

«Если что-то не получается, какие-то сложности возникают — пожалуйста, вот так же, как в этой справке мне, пожалуйста, докладывайте, и будем соответствующим образом реагировать», — подчеркнул Путин.

Полностью закончить с предыдущим годом должны к новой прямой линии. В этот раз заявки от граждан будет принимать круглосуточный ИИ-оператор. А время на обращение увеличат до 30 минут.

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