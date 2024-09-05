МВД России объявило в розыск блогера Яна Матвеева*

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Евгения Романова
Евгения Романова 11 0

Его ищут по уголовной статье.

МВД России объявило в розыск блогера Яна Матвеева*

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Блогер Ян Матвеев* объявлен в розыск по уголовной статье в России. Его карточка появилась в базе Министерства внутренних дел России.

При этом не уточняется, по какой именно уголовной статье разыскивается Матвеев. Как пишет ТАСС, это может быть связано с дело о нарушении правил деятельности иностранного агента.

Ян Матвеев был внесен Минюстом России в список иноагентов в мае 2023 года. Он открыто выступал в поддержку Украины и сравнивал РФ с нацистской Германией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд оштрафовал историка Илью Венявкина* за нарушение деятельности иноагента. Теперь он обязан оплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.

* — признан иноагентом в РФ

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