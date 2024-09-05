В Петербурге пройдут многодневные выборы губернатора

Помимо обычных избирательных участков, будут работать почти полсотни временных.

В Санкт-Петербурге все готово к трехдневным выборам губернатора. Они стартуют в пятницу в восемь утра. Кандидатов четверо, следить за соблюдением норм и законов будут более семи тысяч наблюдателей, а также эксперты из пяти стран.

Помимо обычных, откроются 46 временных участков — один из них оборудовали на Ладожском вокзале. Там установили урну и специальные кабинки для заполнения бюллетеней. Голосование также организуют в больницах и воинских частях.

Примерно четверть участков оснащены электронными урнами для голосования. Одновременно с губернаторскими состоятся выборы муниципальных депутатов, а в одном из округов жители определят своего представителя в Заксобрании.