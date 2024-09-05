«Огромные глазницы»: неизвестное морское существо обнаружили на пляже в Австралии

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 19 0

Неизвестное морское существо случайно обнаружили на пляже в Австралии

«Огромные глазницы»: неизвестное морское существо обнаружили на пляже в Австралии

Фото: Из открытых источников

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Учуять чудовище смогли собаки очевидицы.

В Австралии женщина по имени Джем неожиданно обнаружила на пляже Святой Елены в Джилонге странную рыбу, напоминающую «морское чудовище». Заметили необычное существо собаки жительницы, острый нюх которых не упустил выброшенное на берег животное, передает Mirror.

«Мои собаки обнаружили ее на пляже и обнюхивали. Рыба выглядела действительно жутко. Ее глазницы были огромными», — рассказала 42-летняя женщина.

Она подчеркнула, что плавает на этом пляже каждую неделю, но такое большое и странное существо видит впервые.

«Люди говорили, что это может быть гигантская рыба-луна, рыба-шар или рыба-иглобрюх. Она действительно была похожа на рыбу-иглобрюх, но я никогда не видела такой большой», — уточнила Джем.

Биологов удивила находка. При этом все выдвинули разные версии: кто-то предположил, что это тунец, другие же решили, что это рыба-еж.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на глубине шотландского озера Лох-Несс зафиксировали звуки сердцебиения.

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