Несси жива: на глубине шотландского озера Лох-Несс зафиксировали звуки сердцебиения

Британские ученые провели новые исследования.

Подводные детекторы британских ученых зафиксировали звуки похожие на пульс или сердцебиение на глубине знаменитого шотландского озера Лох-Несс. Об этом сообщает портал What's The Jam.

Звуковая пульсация отмечается на глубине 30 метров.

«Примерно в 10:41 мы начали улавливать странный звук. Это первый раз, когда я так отчетливо слышу пульс или сердцебиение», — рассказал Алан Маккенна, участник исследовательской группы Loch Ness Exploration.

Ученый посещает легендарное озеро, на дне которого, по слухам, обитает доисторический монстр, каждый месяц. 10 августа 2024 года в составе группы ученых он исследовал местность в заливе Уркухарт. Это то самое место, где в 1972 году была сделана знаменитая подводная фотография, на которой, как утверждается, запечатлена одна из ласт плезиозавра. Его местные жители ласково называют Несси.

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