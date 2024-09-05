СК возбудил уголовное дело после нападения на журналиста РЕН ТВ

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 67 0

Женщина набросилась на представителя СМИ прямо во время съемок сюжета.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; СК РФ; 5-tv.ru

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жительницы города Видное, напавшей на журналиста РЕН ТВ Павла Пономарева во время съемок репортажа. Об этом рассказала старший помощник руководителя главного управления СУ СК по Московской области Ольга Врадий.

Ее заподозрили в хулиганстве и в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности сотрудника СМИ. Как указала Врадий, запланированы следственные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Съемочная группа РЕН ТВ приехала к многоэтажке после многочисленных жалоб жителей дома на буйную соседку. По их словам, женщина изводила жильцов громким шумом, собирала мусор в подъезде и на всех недовольных бросалась с кулаками. Попытки соседей договориться с дебоширкой не увенчались успехом.

По приезде сотрудников СМИ хулиганка напала на журналиста Павла Пономарева: сначала она отнимала у него микрофон, после чего полезла к нему в карманы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гособвинение запросило восемь с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима для блогера Александра Шпака.

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