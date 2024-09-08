Отомстила Аффлеку: Лопес появилась на красной дорожке в дерзком образе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 172 0

Лопес появилась на премьере фильма без нижнего белья

Отомстила Аффлеку: Лопес появилась на красной дорожке в дерзком образе

Фото: www.globallookpress.com / Cole Burston

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Провокационный наряд знаменитости уже назвали «платьем мести».

Певица Дженнифер Лопес, которая недавно развелась с актером Беном Аффлеком, появилась на премьере фильма «Неукротимый» в Торонто в провокационном наряде.

Актриса вышла на красную дорожку в сверкающем платье с бантами от Tamara Ralph, серебряных босоножках и бриллиантовых украшениях Hassanzadeh. Однако самой пикантной деталью в образе 55-летней Лопес стало полное отсутствие нижнего белья.

Комментаторы в сети уже окрестили наряд актрисы «платьем мести». Якобы так она хотела продемонстрировать бывшему мужу, какую роскошную женщину он потерял.

К слову, продюсером ленты, которую презентовала Лопес, выступил Аффлек. Она же сыграла в ней одну из главных ролей.

Описание изображенияДерзкий наряд Лопес в сети назвали «платьем мести». www.globallookpress.com / Cole Burston

На днях актриса опубликовала фото, которые спровоцировали скандал. Среди кадров котов и цветочков она выложила несколько собственных соблазнительных снимков. На одном она ест мороженое, на другом делает зеркальное селфи в купальнике, как бы невзначай демонстрируя подтянутую фигуру.

Фанаты тут же решили, что таким образом Лопес хочет привлечь внимание Аффлека, давая ему понять, чего он лишился.

Пара подала на развод 21 августа. Первые слухи о проблемах в отношениях знаменитостей появились еще в мае, когда фанаты заметили, что Аффлек переехал из их особняка в арендованный дом, а после этого пропустил годовщину свадьбы и вечеринку в честь дня рождения Лопес.

По мнению инсайдеров, причиной размолвки стала страсть певицы к публичности. По другой версии, проблемы в семье начались из-за измен Аффлека.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Лопес отреагировала на новый роман Аффлека.

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