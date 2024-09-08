Военнослужащие подразделения группировки «Центр» освободили населенный пункт Новогродовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате активных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Новогродовка», — говорится в сообщении.

Прежде в Минобороны сообщали, что российские бойцы создали в ДНР защищающий от осколочных ранений плащ. Разработка позволит ускорить выполнение задач спецоперации на Украине.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о победе России в СВО. Тем временем российские войска продолжают выполнять задачи на поле боя.