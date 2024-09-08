Бойцы первой отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады группировки войск «Юг» в полевых условиях создали опытный образец плаща. Разработка способна защитить от осколочных ранений, сообщили в Минобороны России.

Плащ создан из кевлара. Именно он показал самые выдающиеся результаты во время тестирования различных материалов. Разработка устойчива к воздействию огня и воды.

«Он (плащ. — Прим. ред.) позволит сохранить большее количество военнослужащих в строю для выполнения боевых задач. (Будет. — Прим. ред.) меньше эвакуаций, меньше раненых, значит, больше людей на фронте быстрее выполнят задачи», — сказал российский военный с позывным «Казбек».

Плащ крепится к бронежилету, полностью защищая бойцы от риска получить осколочное ранение. Его еще можно использовать в качестве маскировочного халата и носилок. В Минобороны добавили, что в будущем военные планируют усовершенствовать разработку.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские войска продвигаются вперед на фронтах СВО. Причем успехи ВС РФ признают даже западные аналитики.