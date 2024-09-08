«Банда знакомится»: Мария Погребняк рассекретила пол четвертого ребенка

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 106 0

Мария Погребняк случайно призналась в рождении мальчика

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; Telegram / Мария Погребняк / Mariapogas; 5-tv.ru

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У блогера есть уже трое сыновей.

Интернет-знаменитость Мария Погребняк случайно рассекретила пол четвертого ребенка и это — мальчик! Многодетная мама тщательно скрывала от подписчиков пол будущего малыша, но неосторожность в соцсетях разрушила всю интригу.

«Пришла банда знакомиться с братом», — написала в сторис знаменитость.

Осознав свою ошибку, Мария быстро удалила снимок с обличающей подписью. Теперь в ее блоге красуется видео, где трое ее сыновей знакомятся с младшим братиком. Мальчики стесняются и боятся взять на руки кроху.

Известно, что Мария мечтала о дочке, а вот ее супруг бизнесмен Игорь Головинский наоборот — о мальчике. Ведь для него это первый ребенок.

Ранее блогер долгое время состояла в браке с футболистом Павлом Погребняком. В этом союзе родилось трое детей: Артем, Павел и Алексей.

Имя малыша пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что стало известно сколько заплатила Погребняк за роды в частной клинике.

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