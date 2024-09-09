В России завершается подсчет голосов по итогам Единого дня голосования

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Вторая тенденция, которая прослеживается уже сейчас: действующие главы регионов, а также временно исполняющие обязанности — сохраняют свои посты.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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На всей территории страны прошли региональные и муниципальные выборы. Россияне голосовали за губернаторов и депутатов местных парламентов в 83-х субъектах.

В некоторых из них сейчас еще подводят итоги — но уже можно сделать определенные выводы. Прежде всего, ЦИК отмечает высокую явку. Рекордсменами стали Кузбасс и Башкирия — выше 60%. Вторая тенденция, которая прослеживается уже сейчас: действующие главы регионов, а также временно исполняющие обязанности — сохраняют свои посты.

К примеру, уже подведены итоги в республике Алтай — Андрей Турчак получил 74%. Несмотря на сложную обстановку — активно голосовали жители Курской области. Губернатором там выбрали Алексея Смирнова. Остаются на своих должностях губернаторы Липецкой и Астраханской областей. В Санкт-Петербурге итоги еще подводят — лидирует Александр Беглов.

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