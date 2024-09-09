Льгота по депозитам: экономист рассказал, какие вклады не облагаются налогами

Исключением станет случай, при котором общая сумма со всех доходов составляет больше пяти миллионов рублей.

Суммы до 180 тысяч рублей на вкладах россиян не облагаются налогами. Такая «льгота» является единственной по депозитам. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Антон Рогачевский в беседе с Газетой.ру.

«Не облагаемая сборами сумма рассчитывается следующим образом: максимальная ключевая ставка на первое число месяца, отображенная за год и умноженная на один миллион рублей. Если смотреть в текущих реалиях, то сумма, необлагаемая налогом на проценты по вкладам, составляет до 180 тысяч рублей (ставка ЦБ 18%*1 000 000 = 180 000)», — объяснил он.

Однако следует помнить: если общий заработок со всех доходов гражданина составляет больше пяти миллионов рубелй, то придется заплатить по налогам 15% с суммы превышения. Это работает даже в том случае, если сумма вклада окажется меньше 180 тысяч рублей.

С 1 января 2025 года подход к начислению налогов по вкладам изменится. Согласно принятому Госдумой закону, планка налогооблагаемой базы по ставке 13% снизится с пяти миллионов рублей до 2,4 миллиона рублей. Однако, подчеркнул Рогачевский, при расчетах не будет учитываться заработная плата.

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