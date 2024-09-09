Передовое голосование: как прошел всероссийский марафон «Ночь выборов»

За подсчетом голосов внимательно следили в Москве, где прошла юбилейная — десятая — «Ночь выборов». На главной экспертной площадке страны собрались политологи, общественные наблюдатели и представители политических партий. Генеральным партнером онлайн-марафона выступает МИЦ «Известия».

Корреспондент «Известий» Кирилл Поляков рассказал подробности.

Десятый онлайн-марафон начался с нажатия символической красной кнопки. В одном месте собрались все архитекторы отечественной политологии.

«Ночь выборов» — это мероприятие, на котором никто ни о чем не спорит. Депутаты от разных партий, политологи с противоположными мнениями, кандидаты, которые еще вчера сражались за избирателей, — все на одной позитивной волне. Единственная дискуссия, которая разворачивается между гостями, — это расстановка фигур лидеров фракций.

Вот и Дмитрий Гусев долго выбирал, на фоне кого ответит на наши вопросы. Поставил на первый план Сергея Миронова. А Леонида Слуцкого, наоборот, отодвинул.

«Мы, Россия, сильно, на годы вперед, опередили мировые избирательные системы по удобству голосования. У нас голосуют три дня, у нас голосуют в электронном виде. Он сегодня сидит на даче, но он уже проголосовал или может проголосовать, сидя на даче», — сказал основатель Всероссийского марафона «Ночь выборов» Дмитрий Гусев.

Благодаря технологиям избирательная система в России стала самой передовой. Голосовать могли несколько дней, в том числе с помощью смартфонов. В результате — высокая явка по всей стране, а значит, более объективные результаты. На Западе, где критикуют нашу систему, ничего подобного нет.

«Я видела электронные машины для голосования в США еще в 2015 году. И почему вместо того, чтобы довести это до ума, довести до мобильного избирателя, когда можно просто в рамках блокчейна сделать безопасную систему, почему это нельзя сделать? Только по одной причине — если не хотят», — отметила депутат Госдумы России Мария Бутина.

Обратная сторона цифровизации — фейки. К сожалению, они стали неотъемлемой частью выборов. В этот раз в мессенджерах распространили информацию о том, что в Брянской области на избирательных участках запретили фото- и видеосъемку. Сделано это было якобы для того, чтобы сфальсифицировать результаты голосования. Но на самом деле сетевой доступ ограничили в целях безопасности.

И это — не единственная «утка», запущенная в Сеть.

«Я сначала не поверил, что это реально кому-то пришло в голову. Тем не менее сообщили, что в Хабаровском крае, оказывается, на участки больше не пускают в карнавальных костюмах. Вот так вот, вот настолько ограничение прав и свобод граждан», — рассказал эксперт по антикризисным коммуникациям и борьбе с дезинформацией Тимофей Ви.

За выборами в Курской области следили все политологи. И все прошло штатно. Явка превзошла ожидания — более 57%. Более 52% пришли голосовать в другой приграничной области — Брянской.

«Конечно же, в условиях, когда есть нападение врага на страну, понятно, что люди объединяются вокруг флага, объединяются вокруг власти», — подчеркнул президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

В полночь думские фракции подвели итоги трех дней голосования. Как ни странно, все остались довольны результатами.

«Партия „Новые люди“ станет второй политической силой Москвы», — заявил кандидат в депутаты Мосгордумы от партии «Новые люди» Никита Суровежко.

«Перспективы — великолепные, результат — хороший. Что мы будем делать дальше? Мы будем идти на победу», — отметил член фракции ЛДПР в Госдуме Борис Чернышов.

«Это была самая главная, самая долгожданная ночь, которую я ждала в этом году. Наконец-таки все закончилось, наконец-таки закончились выборы», — призналась кандидат в депутаты Мосгордумы от «Справедливой России — За правду» Анастасия Павлюченкова.

«Мы победили и решили все задачи, которые стояли перед партией. Мы сформировали фракции политического большинства — от востока до запада», — подчеркнул заместитель секретаря генерального совета «Единой России» Сергей Перминов.