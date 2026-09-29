Лавров: Европа давно ведет войну против России

Нет сомнений в том, что Европа давно ведет войну против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции 23-й встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Дипломат отметил, что страны Старого Света не скрывают того факта, что их оружием осуществляются удары по территории России, а наши военные это оружие сбивают.

«Называете это как угодно, но то, что это война, которую Европа ведет против нас, это у меня никаких сомнений не вызывает. Мы об этом давно говорим», — уточнил Лавров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что метастазы нацистской идеологии прослеживаются внутри государств — членов Евросоюза и НАТО. К такому выводу пришел Сергей Лавров. Признаки этого, по мнению главы МИД, есть и в странах Прибалтики, и в Германии.

Также Сергей Лавров обращал внимание государственного секретаря США Марко Рубио на тесное взаимодействие Киева с поддерживающими его европейскими странами.

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