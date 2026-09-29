«Сомнений не вызывает»: Лавров о войне Европы против России

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Страны Старого Света даже не скрывают, что их оружие бьет по территории РФ.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Лавров: Европа давно ведет войну против России

Нет сомнений в том, что Европа давно ведет войну против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции 23-й встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Дипломат отметил, что страны Старого Света не скрывают того факта, что их оружием осуществляются удары по территории России, а наши военные это оружие сбивают.

«Называете это как угодно, но то, что это война, которую Европа ведет против нас, это у меня никаких сомнений не вызывает. Мы об этом давно говорим», — уточнил Лавров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что метастазы нацистской идеологии прослеживаются внутри государств — членов Евросоюза и НАТО. К такому выводу пришел Сергей Лавров. Признаки этого, по мнению главы МИД, есть и в странах Прибалтики, и в Германии.

Также Сергей Лавров обращал внимание государственного секретаря США Марко Рубио на тесное взаимодействие Киева с поддерживающими его европейскими странами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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