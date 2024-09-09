«Вдохновили миллионы»: Чернышенко о достижениях российских паралимпийцев в Париже

Спортсмены заработали 20 золотых медалей — несмотря на сложные условия.

Выступившие на Играх в Париже российские паралимпийцы вдохновили своим примером миллионы людей. Об сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, слова которого привели в пресс-службе.

«Российские спортсмены не только выиграли медали, но и вдохновили своим примером миллионы людей. Мы гордимся их достижениями и искренне желаем дальнейших успехов!» — подчеркнул Чернышенко.

Вице-премьер поздравил российских паралимпийцев с 20 золотыми, 21 серебряными и 23 бронзовыми медалями. Участвовали в сумме 88 спортсменов, им пришлось выступать в нейтральном статусе. Несмотря на это, паралимпийцы доказали, что они настоящие чемпионы, указал Чернышенко.

Более того, Андрей Калина стал первым победителем Паралимпиады из россиян, завоевав «золото» на прошедших соревнования. Он выиграл заплыв на 100 метров брассом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Чернышенко добавил, что Правительство РФ работает над созданием подходящих условий для развития спорта в стране. Например, в России проводятся чемпионаты для спортсменов с ограниченными возможностями. Причем доступность соответствующих объектов также выступает на первый план, отражая поставленные президентом России Владимиром Путиным национальные цели, подчеркнул Чернышенко.

Паралимпийские игры во французской столице завершились 8 сентября. Российских спортсменов допустили до соревнований только в нейтральном статусе. Так же, как и на летних Олимпийских играх, которые прошли в Париже ранее, атлетам из РФ строго запрещено демонстрировать любую символику страны. Помимо этого, результаты, которых достигли россияне в ходе Игр, не будут учтены в общем зачете.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский легкоатлет взял «золото» и установил мировой рекорд на Паралимпиаде.