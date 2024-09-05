Российский легкоатлет взял «золото» и установил мировой рекорд на Паралимпиаде

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Второе место занял еще один российский спортсмен Алан Кокойты.

Российский легкоатлет взял «золото» и установил мировой рекорд на Паралимпиаде

Фото: Reuters / Thomas Mukoya

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Российский легкоатлет Владимир Свиридов завоевал золотую медаль на XVII Паралимпийских летних играх, проходящих в Париже, а также установил мировой рекорд в толкании ядра.

Он участвовал в классе F36 среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Спортсмен установил новый мировой рекорд в толкании ядра, показав результат 17,18 метра, и став двукратным чемпионом Паралимпийских игр.

До этого достижение принадлежало Ясмину Гениши из Туниса и было установлено в июле 2023 года (16,86 метров — Прим. Ред.). Второе место досталось также российскому спортсмену — Алану Кокойты, а бронзовую медаль забрал казахстанец Дастан Мукашбеков.

Паралимпийские игры во французской столице завершатся 8 сентября. Российских спортсменов допустили до соревнований только в нейтральном статусе. Так же, как и на летних Олимпийских играх, которые прошли в Париже ранее, атлетам из РФ строго запрещено демонстрировать любую символику страны. Помимо этого, результаты, которых достигли россияне в ходе Игр, не будут учтены в общем зачете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинский паралимпиец оскорбил коллегу из России.

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