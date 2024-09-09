«Все наложилось»: сын Героя России Родобольского о возможной причине его смерти

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Евгения Романова
Евгения Романова 373 0

Сын умершего летчика-снайпера Родобольского рассказал о его тяжелом заболевании

«Все наложилось»: сын Героя России Родобольского о возможной причине его смерти

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

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Полковник Военно-воздушных сил РФ ушел из жизни 8 сентября.

Герой России, летчик-снайпер Игорь Родобольский, умерший 8 сентября, имел проблемы со здоровьем. Об этом сообщил сын полковника Военно-воздушных сил РФ в беседе с ИА «Регнум».

«У отца была сердечная недостаточность, в связи с этим сердце не справилось, плюс он несколько лет назад переболел пневмонией, и видимо, все это наложилось», — рассказал он.

Пока официального заключения из больницы нет, потому что Родобольский умер только накануне вечером. После получения документа семья будет решать вопросы, связанные с организацией похорон и прощания.

Сын полковника подчеркнул, что у Игоря Родобольского много сослуживцев и коллег, с которыми он взаимодействовал.

«Очень много людей приедет с ним проститься. Время еще не определено, но это будет в Екатеринбурге», — добавил собеседник агентства.

Игорь Родобольский был самым титулованным военным по количеству боевых наград в России. Особое внимание при жизни он уделял воспитанию поколений, активно участвовал в образовательных и патриотических проектах, общался со школьниками и студентами.

Как прежде подчеркивал полномочный представитель президента РФ в УФО, подвиги Родобольского навсегда вписаны в историю страны. Наследие Героя России будет жить в памяти всех тех людей, которые знали его.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер Герой России, летчик-снайпер Игорь Родобольский. Он скончался на 65-м году жизни.

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