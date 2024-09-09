Не газель: Брухунова ответила поклонникам про лишние килограммы

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 53 0

Жена Евгения Петросяна еще не пришла в форму после рождения дочки

Не газель: Брухунова ответила поклонникам про лишние килограммы

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Звезда отбивается от волны хейта в сети.

На новую супругу Евгения Петросяна Татьяну Брухунову обрушились негативные комментарии подписчиков из-за лишних килограммов, которые та не успела сбросить после рождения ребенка. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Сейчас Брухунова с мужем отдыхает в Сочи. Недавно она похвасталась своим подписчикам, что преодолела свой главный страх перед глубиной и научилась плавать.

Пока часть комментаторов радуется успехам Брухуновой, другая негативно высказывается о ее физической форме. Супруга Петросяна не стала молчать и прокомментировала свою «неидеальную» фигуру.

«Представляете, если человек не имеет параметры 90-60-90, но извините меня, мой второй ребенок родился меньше 10 месяцев назад и было бы странно, наверное, если бы я выглядела как газель. Нет, это круто, конечно, когда девушки могут моментально восстановиться. Я им немного в душе завидую, конечно, но это вообще не моя история», — написала Татьяна.

Девушка не стесняется своих 15 лишних килограммов и не собирается как-то оправдываться за них и соответствовать стандартам других людей. Сейчас у нее в планах отдыхать с семьей в Сочи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому в гримерку пробрался Петросян.

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