Не газель: Брухунова ответила поклонникам про лишние килограммы

Звезда отбивается от волны хейта в сети.

На новую супругу Евгения Петросяна Татьяну Брухунову обрушились негативные комментарии подписчиков из-за лишних килограммов, которые та не успела сбросить после рождения ребенка. Об этом сообщает 7Дней.ru.

Сейчас Брухунова с мужем отдыхает в Сочи. Недавно она похвасталась своим подписчикам, что преодолела свой главный страх перед глубиной и научилась плавать.

Пока часть комментаторов радуется успехам Брухуновой, другая негативно высказывается о ее физической форме. Супруга Петросяна не стала молчать и прокомментировала свою «неидеальную» фигуру.

«Представляете, если человек не имеет параметры 90-60-90, но извините меня, мой второй ребенок родился меньше 10 месяцев назад и было бы странно, наверное, если бы я выглядела как газель. Нет, это круто, конечно, когда девушки могут моментально восстановиться. Я им немного в душе завидую, конечно, но это вообще не моя история», — написала Татьяна.

Девушка не стесняется своих 15 лишних килограммов и не собирается как-то оправдываться за них и соответствовать стандартам других людей. Сейчас у нее в планах отдыхать с семьей в Сочи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому в гримерку пробрался Петросян.