Меняйте режим дня: как легче перенести сильную магнитную бурю

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 82 0

Диетолог Писарева: во время магнитной бури лучше не налегать на фастфуд

Меняйте режим дня: как легче перенести сильную магнитную бурю

Фото: 5-tv.ru

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В это время стоит перестроить свой режим дня.

Периоды магнитных бурь проще пережить, отказавшись от алкоголя, курения и фастфуда. Об этом сообщила врач-диетолог Ирина Писарева изданию Газета.ру.

По словам эксперта, в этот момент лучше избегать сильного перенапряжения. Уменьшить занятия спортом и, например, сократить нагрузку на рабочем месте.

«В этом поможет здоровый правильный сон, отказ от вредных привычек, таких как курение и алкоголь. Стоит отказаться от кофе, который также стимулирует нервную деятельность и может провоцировать различные головные боли», — объяснила диетолог.

Следует поменять и свой режим дня. Например, не слишком поздно просыпаться и ложиться спать не позже 11 часов вечера.

Кроме того, Писарева порекомендовала не забывать поддерживать водный баланс. Особенно тем, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой. Норма для человека — минимум до двух литров обычный воды в день. Также лучше ограничить в своем рационе употребление жареного, жирной пищи, фастфуда, газировок и кондитерских изделий.

Снизить влияние магнитных бурь можно с помощью биологически активных добавок и занятий медитации. Помогают справиться с напряжением пешие прогулки и отказ от авиаперелетов и автомобильных поездок.

Ранее 5-tv.ru сообщил, когда стоит ожидать магнитную бурю.

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