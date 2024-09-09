Вынесен приговор бросившему «коктейль Молотова» в здание посольства РФ мужчине из Вильнюса
В Литве вынесли приговор мужчине, бросившему коктейль Молотова в посольство РФ
Фото: www.globallookpress.com / Pablo Rojas Madariaga
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Инцидент произошел в апреле этого года. Свою вину осужденный полностью признал.
Суд Вильнюса вынес приговор мужчине, который кинул «коктейль Молотова» в здание посольства РФ. Об этом сообщает издание Etaplius. В приговоре значится, что мужчина поджег стену административного здания посольства, что могло повлечь за собой массовые беспорядки и жертвы со стороны мирных граждан.
Инцидент произошел в столице Литвы в ночь с 7 на 8 апреля этого года. 6 сентября обвиняемого приговорили к шести месяцам лишения свободы. Также осужденного обязали выплатить штраф в размере шести тысяч евро, что, примерно, соответствует 600 тысячам рублей. Прежде мужчина уже был судим.
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