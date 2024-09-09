Вынесен приговор бросившему «коктейль Молотова» в здание посольства РФ мужчине из Вильнюса

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 36 0

В Литве вынесли приговор мужчине, бросившему коктейль Молотова в посольство РФ

Вынесен приговор бросившему «коктейль Молотова» в здание посольства РФ мужчине из Вильнюса

Фото: www.globallookpress.com / Pablo Rojas Madariaga

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Инцидент произошел в апреле этого года. Свою вину осужденный полностью признал.

Суд Вильнюса вынес приговор мужчине, который кинул «коктейль Молотова» в здание посольства РФ. Об этом сообщает издание Etaplius. В приговоре значится, что мужчина поджег стену административного здания посольства, что могло повлечь за собой массовые беспорядки и жертвы со стороны мирных граждан.

Инцидент произошел в столице Литвы в ночь с 7 на 8 апреля этого года. 6 сентября обвиняемого приговорили к шести месяцам лишения свободы. Также осужденного обязали выплатить штраф в размере шести тысяч евро, что, примерно, соответствует 600 тысячам рублей. Прежде мужчина уже был судим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ЕС хочет приостановить финансирование Словакии. Еврокомиссия рассматривает возможность заморозки ранее выделенных Братиславе почти 13 миллиардов евро якобы из-за отступления от демократических реформ. Формально в Брюсселе оказались недовольны решением премьер-министра Роберта Фицо упразднить специальную прокуратуру, которая курировала коррупционные дела, связанные с фондами ЕС

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