В Брюсселе недовольны: ЕС хочет приостановить финансирование Словакии

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ЕС хочет отказаться от финансирования Словакии за отход от демократических норм

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/M. Popow; 5-tv.ru

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Речь идет о миллиардах евро, которые Евросоюз выделяет Братиславе.

ЕС может приостановить финансирование Словакии. Издание Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия рассматривает возможность заморозки ранее выделенных Братиславе почти 13 миллиардов евро якобы из-за отступления от демократических реформ.

Формально в Брюсселе оказались недовольны решением премьер-министра Роберта Фицо упразднить специальную прокуратуру, которая курировала коррупционные дела, связанные с фондами ЕС. Однако в Европе испытывают неприязнь к главе словацкого правительства из-за его критики поддержки Украины.

Операция по блокировке средств начнется после одобрения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Так Словакия станет уже второй страной после Венгрии, подвергнувшейся подобной мере. При этом Будапешт так же выступает против спонсирования Киева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Словакия готова поддержать Венгрию в осуждении политики ЕС по Украине.

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