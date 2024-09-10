«Занимался народным творчеством»: SHAMAN рассказал о перевоплощении в князя Владимира

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 32 0

SHAMAN рассказал о перевоплощении в князя Владимира в одноименной этно-опере

«Занимался народным творчеством»: SHAMAN рассказал о перевоплощении в князя Владимира

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На сцене Государственного Кремлевского дворца зрители увидят любимого артиста с бородой и усами.

Исполнитель главной партии в этно-опере «Князь Владимир» певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, не нуждался в специальном, «старящем» гриме, чтобы сыграть роль знаменитого правителя.

«Мы привыкли представлять Владимира как пожилого человека. Но на самом деле на момент крещения Руси ему было примерно столько же лет, сколько сейчас мне», — рассказал SHAMAN «Известиям».

И все же грима артисту добавили, в частности — седую почти под цвет запоминающимся волосам певца бороду, а также усы.

Освоить новый для себя оперный жанр, погрузиться в тематику народного искусства для Дронова оказалось еще проще.

«Я 11 лет занимался русским народным творчеством», — напоминает певец.

И действительно, до того, как выйти на сцену, молодой человек изучал в музыкальной школе народное пение, а колледж закончил со специальностью «руководитель народного хора».

Этно-опера известного российского продюсера и композитора Игоря Матвиенко «Князь Владимир» будет показана в Государственном Кремлевском дворце 5 и 6 февраля 2025 года. Над этим проектом автор работал около десяти лет, не раз постановка была изменена, но вскоре будет представлена широкому зрителю. Премьера будет приурочена к юбилею Матвиенко: 6 февраля ему исполнится 65 лет.

Подробности читайте в материале «Известий».

Ранее 5-tv.ru писал, что в представлении будут задействованы и другие известные исполнители — Николай Расторгуев, певица Соя и даже сам Игорь Матвиенко, которые исполнит роль бога Одина.

+15° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
90.39
0.57 99.91
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:40
Коллега SHAMAN по этно-опере «Князь Владимир» регулярно плачет по ночам
3:20
«Переключаю тумблер»: звезда «Ворониных» рассказала об отношении к пророчествам
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака
2:40
«Один из эффективных способов»: депрессию начнут лечить электрошоком
2:20
Apple презентовали новое поколение гаджетов со встроенным ИИ
1:58
Воевода-мученик: Расторгуев превратится в святого в этно-опере «Князь Владимир»

Сейчас читают

Польская журналистка опустились до распродажи вещей погибших российских солдат
Следователи возбудили дело после крушения легкомоторного самолета в Подмосковье
В Подмосковье рухнул легкомоторный самолет
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака