Умер создатель и бессменный ведущий КВН Александр Масляков

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Лана Шевченко
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С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами.

Умер создатель и бессменный ведущий КВН Александр Масляков

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Тема:
Умер Александр Масляков

Умер создатель и бессменный ведущий КВН Александр Масляков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Клуба Веселых и Находчивых (КВН).

«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», — говорится в сообщении.

В клубе подчеркивают, что Александр Васильевич навсегда останется легендой не только для участников движения, но и миллионов зрителей.

Ставшую легендарной еще в Советском Союзе телевизионную программу «КВН» Александр Масляков вел с 1964 года. За годы работы на телевидении он получил множество наград. В частности, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того он создал творческое объединение «АМиК».

«Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить. Светлая память Александру Васильевичу Маслякову», — подчеркнули в КВН.

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