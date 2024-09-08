Умер создатель и бессменный ведущий КВН Александр Масляков
С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами.
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
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Умер создатель и бессменный ведущий КВН Александр Масляков. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Клуба Веселых и Находчивых (КВН).
«С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», — говорится в сообщении.
В клубе подчеркивают, что Александр Васильевич навсегда останется легендой не только для участников движения, но и миллионов зрителей.
Ставшую легендарной еще в Советском Союзе телевизионную программу «КВН» Александр Масляков вел с 1964 года. За годы работы на телевидении он получил множество наград. В частности, он был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того он создал творческое объединение «АМиК».
«Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить. Светлая память Александру Васильевичу Маслякову», — подчеркнули в КВН.
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