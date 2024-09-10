Почти кот Шредингера: в Великобритании питомец вернулся домой после кремации

Животное «воскресло» через несколько дней и выглядело вполне здоровым и довольным жизнью.

В Великобритании кот по кличке Тед «воскрес» через несколько дней после собственной кремации. Об этом сообщает BBC News.

Хозяева животного отдыхали в Турции, когда соседи связались с ними и сообщили неприятную новость: их любимец нашелся в пруду без признаков жизни. Известие стало настоящим ударом для семьи Найт и их четверых детей. Однако британцы решили не прерывать отдых и организовали кремацию питомца, не возвращаясь в родной Норт-Йоркшир.

Вот только через четыре дня после своей кремации Тед вернулся домой целым и невредимым. Об этом семье сообщила няня, которая ухаживала за другой кошкой Найтов.

«Сначала я не поверила! Мне пришлось сделать видеозвонок, чтобы я могла убедиться, что Тед действительно жив», — рассказала хозяйка животного Никки.

Сам Тед выглядел здоровым и вполне довольным жизнью. В итоге выяснилось, что кремировали другого кота, как две капли воды похожего на Теда. Найты решили, что животное было бездомным, ведь все попытки найти его хозяев успехом так и не увенчались.

«Я заплатила 130 фунтов стерлингов за кремацию чужого кота», — резюмировала Никки.

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