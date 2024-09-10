Ушла и не вернулась: в Туве пропала 11-летняя школьница

Девочку ищут уже несколько дней.

В Туве ищут 11-летнюю девочку, пропавшую три дня назад в городе Кызыл. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

«Разыскивается без вести пропавшая малолетняя Куулар Дан-Хаяа Айдысовна. Рост около 153 сантиметров, плотного телосложения, волосы русые, длинные до пояса, левый глаз до конца не открывается», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным правоохранителей, школьница вышла из дома 7 сентября и с тех пор не появлялась. Была одета в черную безрукавку, белую кофту, голубые джинсы, на ногах — белые кроссовки. При себе у ребенка имелся мобильный телефон Nokia.

Поисками девочки заняты не только полицейские, но и волонтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Башкирии ищут семилетнего ребенка, который был внутри утонувшей машины. Автомобиль утянуло в воду из-за лодочного прицепа. В салоне находилась семья из пяти человек.