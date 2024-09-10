Шольц призвал к миру: пойдет ли Запад на демилитаризацию Украины?

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 69 0

EADaily: демилитаризация Украины — жизненно важная необходимость для России

Шольц призвал к миру: пойдет ли Запад на демилитаризацию Украины?

Фото: www.globallookpress.com / Alexis Sciard

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Западные кураторы могут заставить киевский режим в качестве «акта доброй воли» вывести войска из Курской области. Что в этом случае потребуют от России?

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, который в январе 2023 года на форуме в Давосе заявлял о необходимости военного поражения России, на днях призвал к тому, чтобы «как можно быстрее выйти из военной ситуации и прийти к миру». Означает ли это, что Запад готов пойти на демилитаризацию Украины? На эту тему рассуждает политический эксперт Сергей Миркин в статье для EADaily.

По мнению аналитика, в свете усталости в мире от боевых действий на Украине и катастрофического положения ВСУ, Запад и Китай могут предложить Москве и Киеву свое посредничество. При этом западные кураторы заставят киевский режим в качестве «акта доброй воли» вывести войска из Курской области, после чего Россия, по замыслу, согласится на переговоры. Одновременно к процессу может подключиться кандидат в президенты США Камала Харрис, для которой это станет важнейшим предвыборным пиаром.

В результате России, скорее всего, предложат оставить за собой территории Донбасса и Крым, снять часть санкций и, возможно, предоставят гарантии о невступлении Украины в НАТО.

Киевскому режиму, в свою очередь, предложат деньги, чтобы «продать» ситуацию украинскому обществу как победу.

Главный вопрос, считает автор, — что делать с украинской армией. Если она будет сохранена в прежних размерах, то продолжит оставаться орудием Запада, направленным против России. Киев будет иметь возможность спровоцировать новый конфликт в любой момент, когда Запад сочтет нужным.

«Поэтому демилитаризация Украины плюс система контроля за процессом разоружения — это не прихоть, а жизненно важная необходимость для России. И это минимум, ведь для безопасности РФ нужно если не пророссийское, то хотя бы нейтральное правительство в Киеве», — делает вывод эксперт.

Ранее сенатор Андрей Климов в беседе с 5-tv.ru заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц заговорил о завершении конфликта на Украине из-за неудач своей партии, а также на фоне предстоящих выборов в США.

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
91.11
0.72 100.50
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:06
«Русский метод»: в Венгрии раскрыли секрет резкого похудении Виктора Орбана
22:46
Жителя Петербурга обвинили в убийстве дочери
22:26
«Кровь фальшивая»: Егор Крид обманул фанатов
22:06
Жильцов пострадавшего от удара беспилотника дома в Раменском пустили в квартиры
21:46
Океан-2024: в России проходят масштабные учения ВМФ
21:26
«Я найду каждого из вас»: Крид опубликовал видео с разбитым в кровь лицом

Сейчас читают

Врачи перечислили полезные свойства созревающего в сентябре природного лекарства
«Так тупо сейчас умереть»: почему Юлия Пересильд думала о смерти во время съемок
Туриченко из «Иванушек» прокомментировал слухи об уходе из группы
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака