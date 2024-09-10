«Ой, извините»: Блинкен оговорился и назвал Зеленского премьер-министром Украины

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 69 0

Блинкен назвал Зеленского премьер-министром Украины

«Ой, извините»: Блинкен оговорился и назвал Зеленского премьер-министром Украины

Фото: www.globallookpress.com / Annabelle Gordon - CNP

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Ошибку американский чиновник допустил, когда рассказывал о целях планируемой поездки в Незалежную.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен оговорился и назвал лидера* киевского режима Владимира Зеленского премьер-министром Украины. Это произошло во время совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

«Одна из целей нашей совместной поездки — услышать непосредственно от руководства Украины, включая премьер-министра Зеленского, ой… извините, президента Зеленского о нуждах украинцев и решить, чем мы можем помочь», — произнес во время своего выступления Блинкен.

Американский госсекретарь и министр иностранных дел Британии планировали поездку на Украину, в ходе которой намерены проверить способность Киева противостоять Москве. Блинкен заявил, что Украина «остается сильной», а вскоре приобретет экономическую независимость, станет демократичнее и сможет интегрироваться в Евросоюз.

Ранее 5-tv.ru передавал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что западные страны цепляются за мирную инициативу по Украине, предложенную Киевом, потому что не хотят договариваться с Москвой.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

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