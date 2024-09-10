В Петербурге горит спорткомплекс на Крестовском острове

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 225 0

По данным местного МЧС, площадь пожара достигает 800 квадратных метров.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В Санкт-Петербурге загорелось здание спорткомплекса на Крестовском острове. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По данным местного МЧС, площадь пожара достигает 800 квадратных метров.

«10 сентября в 18:47 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, Южная дор., д. 9. В здании размером 80×40 метров происходит горение на площади 800 кв. метров. В 19:00 пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

На данный момент, сообщает МЧС, к ликвидации возгорания привлечено 16 единиц техники и 60 человек личного состава.

Ранее 5-tv.ru писал, что режим ЧС объявлен в Воронежской области после атаки украинского беспилотника. Жителей населенного пункта эвакуируют оперативные службы. Организовали пункты временного размещения и автобусы. Сейчас в ПВР находятся несколько десятков человек, часть жителей разместились у родственников и знакомых. Пострадавших в результате атаки нет.

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