Мэр Ивано-Франковска признал, что выбор не в пользу мовы делают все больше местных жителей.

В украинском тылу сейчас решают другие проблемы. Мэр Ивано-Франковска сегодня заявил, что нашел способ заставить всех жителей города отказаться от русского языка. Этот чиновник предлагает ввести так называемые языковые патрули.

По его словам, «к сожалению, русского языка стало больше». Исправить ситуацию решили привычно для «украинской демократии» — с опорой на нацистский опыт.

Такая служба - это просто мечта националиста, приближающая к моменту, когда полицаи на улицах начнут измерять форму черепа и оценивать цвет волос.

И если вам это кажется просто смешным и не реальным, то имейте в виду, что сегодня украинский сайт Миротворец, на полном серьезе сообщил об уничтожении в зоне СВО канадского актера Райна Гослинга. Администраторы Миротворца отыскали в сети старый мем, не поняли, что это шутка, и теперь радостно обсуждают ликвидацию младшего лейтенанта Гослова Родиона Тимофеевич, называя его сотрудником ФСБ с позывным Бегущий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал, что в его семье все знают китайский язык.