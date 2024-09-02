«Говорят свободно»: Путин рассказал, что в его семье все знают китайский язык

Президент провел открытый урок «Разговор о важном» для школьников в Кызыле.

Изучать иностранные языки необходимо — это не только дает возможность расширить кругозор, но и наделяет преимуществами при построении карьеры. И сейчас востребованным языком является не только английский, но и китайский. На нем, кстати, в семье президента России Владимира Путина говорят свободно. Об этом сам глава государства рассказал в ходе открытого урока «Разговор о важном» в школе № 20 имени Героем Отечества в Кызыле.

«Члены моей семьи говорят тоже — маленькие — на китайском языке. Говорят свободно», — сказал президент.

Президент объяснил, что темпы роста объема экономики Китая выше, чем в других странах. В связи с этим потребность в изучении языка КНР будет расти в ближайшем будущем. Причем в Китае тоже увеличивается интерес к русскому языку.

«Когда люди общаются между собой, в решении конкретных задач, которые жизнь перед ними ставит, возникает потребность в изучении языков друг друга», — сказал Путин, отвечая на вопрос одного из школьников о причинах роста изучения китайского языка.

Лидер России также подчеркнул, что на фоне растущей популярности китайского языка не нужно забывать интерес к английскому. По словам Путина, он является великим и очень много дал человечеству с точки зрения знаний.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал школьникам о вреде электронных сигарет. Глава государства напомнил, что такая привычка — вовсе не безобидна.