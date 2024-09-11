Будто гора с плеч упала: Волочкова избавилась от 20 квартир в Астрахани

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 110 0

Волочкова продала 20 квартир в Астрахани

Будто гора с плеч упала: Волочкова избавилась от 20 квартир в Астрахани

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Балерина объяснила, каким способом у нее появилась эта недвижимость и почему она решила от нее отказаться.

Балерина Анастасия Волочкова продала 20 квартир в Астрахани, устав от ежемесячных обязанностей содержать недвижимость. Об успешных сделках она рассказала в одной из программ на федеральном канале.

Как заявила знаменитость, столько квартир она получила от бывшего мужа Игоря Вдовина. В свое время бизнесмен занял у Волочковой крупную сумму, время шло, деньги балерине не возвращались.

«Меня человек просто обманул. Когда он сказал, что ничего не должен мне, я была вынуждена взять у него долевое участие в квартирах. Я судилась за эти квартиры», — призналась Волочкова.

Собственником квартир балерина была не один год, а потом устала тратиться на оплату коммунальных услуг и решила избавить себя от этого обязательства. Надеялась, что получит таким образом долг от Вдовина.

«Продав все эти квартиры, я даже четвертой части не получила того, что я отдавала своему человеку», — добавила Волочкова.

К слову, Вдовин и Волочкова сыграли пышную свадьбу в 2007 году, однако официально мужем и женой так и не стали. До ЗАГСа не дошли. При этом за два года до этого у них родилась дочка Ариадна. Для Волочковой ребенок стал первым, для бизнесмена — четвертым.

Отношения в паре стали портиться, когда Вдовин занял у балерины три миллиона долларов под расписку, но так их и не вернул. А потом и вовсе ушел к другой женщине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова и другие звезды провели лето.

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