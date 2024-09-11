«Мне хватило мозгов»: Федор Смолов высказался о раннем браке

Футболист лишь недавно связал себя узами брака. А что мешало ему это сделать раньше?

Футболист Федор Смолов, женившийся в прошлом году на Карине Истоминой, признался — если бы в ЗАГС он отправился лет в 20, то, скорее всего, этот брак бы распался. Причина — отсутствие жизненного опыта. Об этом футболист рассказал в беседе с супругой в YouTube-подкасте Smol Talk.

«Если бы семья появилась в 20 лет? Я не был бы готов к этому точно. В футболе, и спорте в целом, много случаев, когда ребята женятся в молодом возрасте. Думаю, что это связано в первую очередь с тем, что рано уезжают из дома, в 12-13 лет. Им не хватает родительского тепла», — поразмышлял спортсмен.

Кроме того, Смолов рассказал, как ему удалось избежать раннего брака. Ведь он начал жить отдельно от родителей уже в 15 лет, был предоставлен сам себе. По словам спортсмена, ему хватило не столь удачных примеров коллег, поэтому сам такое проживать он не захотел.

«Мне хватило мозгов посмотреть по сторонам и увидеть плохие примеры. Часто у такой пары начинались проблемы, и я наблюдал, как эти ребята воспитывают детей — просто суют им телефон в руки, чтобы они не кричали. <…> Зная себя, скажу: если бы я принял решение жениться в этом возрасте, скорее всего, бы развелся», — добавил Смолов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Федор Смолов сделал предложение будущей супруге.