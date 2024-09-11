Не покидая страну: куда россияне стали чаще ездить в бархатный сезон

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 42 0

«Известия»: россияне осенью стали чаще бронировать отели в Адыгее и на Алтае

Не покидая страну: куда россияне стали чаще ездить в бархатный сезон

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Этой осенью многие россияне предпочли отправиться отдыхать на Урал. Спрос туда составил 79%, а это почти в два раза больше, нежели за этот же период в прошлом году. Об этом сообщили «Известия», отметив, что спрос на поездки по России в бархатный сезон в целом вырос на 59%.

Помимо Урала россияне также предпочли отдохнуть и в Южном и в Центральном федеральных округах. Также возрос спрос и на путешествия в Республику Адыгею — рост год к году по бронированиям отелей и апартаментов в бархатный сезон составляет 170%. Там за ночь в отеле придется выложить порядка восьми с половиной тысяч рублей, в Крыму — семь тысяч рублей, а на Алтае, почти как в Адыгее.

Еще россияне стали чаще рассматривать варианты отдыха в Северной Осетии, там бронирование возросло на 95%, а также Карачаево-Черкесской Республике, Владимирской, Свердловской, Ярославской, Мурманской и Псковской областях.

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