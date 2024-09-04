«Формируется заново»: как будет развиваться туризм на Дальнем Востоке

Минэкономразвития: 21 гостиница строится в ДФО рамках льготного кредитования
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Новая стратегия уже показывает неплохие результаты.
Туристическая отрасль в России, можно сказать, сегодня формируется заново. Минэкономразвития намерено не только привлекать, но и стимулировать частные инвестиции в этом направлении. Одним из стимулов является льготное кредитование. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. В рамках проходящего Восточного экономического форума (ВЭФ) он рассказал о стратегии развития туризма на Дальнем Востоке.
«Хотелось две основных вещи сказать: мы все понимаем что фактически два главных фактора развития туризма в макрорегионе. Первый — это частные инвестиции. Весь наш нацпроект направлен на то, чтобы эти частные инвестиции привлекать и стимулировать», — отметил Вахруков.
Одним из стимулов является льготное кредитование. С его использованием в ДФО сейчас на этапе строительства находится 21 гостиница. По льготной ставке прирост составит почти 10%. Также в работе модульные гостиницы.
«Президент (России Владимир Путин. — Прим. ред.) поручил осенью провести отбор новой, по модульным гостиницам сразу на три года. Поэтому, настраиваю регионы на то, чтобы готовили проекты на 2025, 2026, 2027 годы», — сказал Вахруков.
В свою очередь, зампредседателя Госдумы Шолбан Кара-оол заявил, что тесно взаимодействуют Дума, правительство РФ и Минэкономразвития в вопросе развития туристической отрасли.
«Это здорово, потому что туристическая отрасль, по большому счету, сейчас формируется заново… Здорово, что наш туризм воспринимается не как сфера развлечений, а на самом деле очень комплексное интересное экономическое направление», — подчеркнул он.
ВЭФ-2024
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке, по традиции — на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Участники обсудят перспективные форматы сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в разных областях. В этом году основная тема ВЭФ звучит так: «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
Ранее 5-tv.ru писал, что доля государственной поддержки в ряде отраслей достигла 30% в 2023 году.
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