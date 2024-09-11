Сотни тысяч в месяц: кому в России предлагают самые высокие зарплаты

Наибольшее число подобных вакансий размещают московские работодатели.

В России заработная плата от 400 тысяч рублей предлагается в сфере информационных технологий. Об этом изданию Газета.ру рассказали в пресс-службе одного из рекрутинговых центров.

Согласно данным, наибольшее число подобных вакансий размещают московские работодатели. Так, на начало сентября их было порядка 48 тысяч, всего же по стране — более 267 тысяч. Кроме информационной сферы, столь высокую оплату труда обещают в розничной торговле и финансовом секторе.

Например, директору по развитию бизнеса запасных частей для легковых автомобилей предлагают на руки полтора миллиона рублей. Стоматологу хирургу-имплантологу — от 700 тысяч. Также в списке открытых вакансий с зарплатой от четырех сотен рублей в месяц — менеджер корпоративных продаж в государственную компанию и коммерческий директор.

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