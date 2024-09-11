Часть многоквартирного дома обрушилась в Перми

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 121 0

Спасатели эвакуировали 17 жильцов.

Часть многоквартирного дома обрушилась в Перми

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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В Перми произошло обрушение части многоквартирного дома. Об этом глава города Эдуард Соснин сообщил в своем Telegram-канале.

«В жилом доме по адресу: улица Клары Цеткин, 13, произошло падение помещений подвала и первого этажа на площади около 36 квадратных метров», — уточнил Сосновский.

По его словам, из обрушившегося здания эвакуировали 17 человек, сейчас на месте происшествия работают спасатели. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.

Сосновский подчеркнул, что держит ситуацию на своем личном контроле.

В конце августа во Владивостоке произошло обрушение бетонной подпорной стены. Перекрытие рухнуло на припаркованные рядом автомобили. В результате инцидента семь машин оказались погребенными под тоннами земли, деревьями и грудой поломанных блоков, из которых было сложено сооружение. Многие из автомобилей не подлежат восстановлению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме в Кизеле Пермского края.

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