Обрушившаяся во Владивостоке подпорная стена погребла под собой несколько машин

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 1 106 0

Причиной инцидента стало обводнение грунта.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Бетонная подпорная стена обрушилась на припаркованные во дворе дома во Владивостоке автомобили. Кадры обрушения оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Семь машин оказались погребенными под тоннами земли, деревьями и грудой поломанных блоков, из которых было сложено сооружение. Многие из автомобилей не подлежат восстановлению.

Инцидент произошел возле дома номер 19 по улице Славянской. На место прибыли оперативные службы, а также мэр города Константин Шестаков.

«Мы сейчас привезем свою технику. Мы уберем те части подпорной стены, которые мешают организации противопожарного проезда. Мы сегодня, в ближайшие час-полтора, примем решение о необходимости финансирования строительства новой подпорной стены», — сообщил градоначальник.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Пхукете семья из России пропала без вести после схода оползня. Всему виной стал сезон дождей. Вода поднималась до середины первого этажа, заливая магазины, прачечные, кафе. Размыты были и дороги — на традиционном здесь виде транспорта, мопедах, по ним проехать было невозможно.

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