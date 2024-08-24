Обрушившаяся во Владивостоке подпорная стена погребла под собой несколько машин

Бетонная подпорная стена обрушилась на припаркованные во дворе дома во Владивостоке автомобили. Кадры обрушения оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Семь машин оказались погребенными под тоннами земли, деревьями и грудой поломанных блоков, из которых было сложено сооружение. Многие из автомобилей не подлежат восстановлению.

Инцидент произошел возле дома номер 19 по улице Славянской. На место прибыли оперативные службы, а также мэр города Константин Шестаков.

«Мы сейчас привезем свою технику. Мы уберем те части подпорной стены, которые мешают организации противопожарного проезда. Мы сегодня, в ближайшие час-полтора, примем решение о необходимости финансирования строительства новой подпорной стены», — сообщил градоначальник.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Пхукете семья из России пропала без вести после схода оползня. Всему виной стал сезон дождей. Вода поднималась до середины первого этажа, заливая магазины, прачечные, кафе. Размыты были и дороги — на традиционном здесь виде транспорта, мопедах, по ним проехать было невозможно.