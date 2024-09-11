«Океан-2024»: Россия проводит крупнейшие за 30 лет военно-морские учения
Россия проводит военно-морские учения «Океан-2024»
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Маневры проходят в Баренцевом море.
В Баренцевом море корабли Северного флота отразили атаку с воздуха. Правда, реальной угрозы нашим морякам авианалет не представлял, ведь совершили его в ходе стратегических учений «Океан-2024».
Роль условного противника сыграли палубные истребители Су-33 и МиГ-29. А противостояли им ракетный крейсер «Маршал Устинов» и фрегат «Адмирал Головко».
С помощью радаров экипажи заблаговременно узнали о приближении авиации, определили модель самолетов, просчитали их курс, после чего открыли по цели огонь из артиллерийских и зенитных орудий.
В это же время на Каспийской флотилии экипажи отработали нанесение ракетных ударов по вражеским объектам, а также стрельбу по морским мишеням. С поставленными задачами успешно справились корабли «Дагестан», «Астрахань» и «Волгодонск».
В составе тактической группы они уничтожили мину, которая угрожала гражданским судам. Кроме того, по условному противнику нанесли удар из артиллерийских орудий и выпустили крылатые ракеты «Калибр».
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