Лондон всячески поддерживает киевский режим, обеспечивая тренировки ВСУ на своей территории.

Великобритания тренирует украинских боевиков в ущерб своей армии. Об этом свидетельствуют данные из отчета британского финансово-контрольного управления.

Выяснилось, что для тренировок боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) Лондон выделил большую часть полигонов по всей стране, а британские войска в итоге лишились возможности проводить необходимые учения. Из-за этого резко упал уровень подготовки, командиры негодуют. Тем временем в рамках операции «Интерфлекс» за год Британия в среднем обучает более 18 тысяч украинских боевиков.

Спецоперация России на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.