В ущерб себе: в Великобритании бьют тревогу из-за обучения украинских боевиков
Великобритания столкнулась с нехваткой военных полигонов из-за украинцев
Фото, видео: www.globallookpress.com / David Inderlied
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Лондон всячески поддерживает киевский режим, обеспечивая тренировки ВСУ на своей территории.
Великобритания тренирует украинских боевиков в ущерб своей армии. Об этом свидетельствуют данные из отчета британского финансово-контрольного управления.
Выяснилось, что для тренировок боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) Лондон выделил большую часть полигонов по всей стране, а британские войска в итоге лишились возможности проводить необходимые учения. Из-за этого резко упал уровень подготовки, командиры негодуют. Тем временем в рамках операции «Интерфлекс» за год Британия в среднем обучает более 18 тысяч украинских боевиков.
Спецоперация России на Украине
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
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