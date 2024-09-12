Впервые такое количество: установлен новый рекорд по числу людей на орбите

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Историк космонавтики Железняков: впервые людей на орбите оказалось 19

Впервые такое количество: установлен новый рекорд по числу людей на орбите

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people via www.imago

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В данный момент в космическом пространстве находится 19 человек.

Человечество установило очередной рекорд по количеству людей на околоземной орбите — 19 человек. Об этом сообщил РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков.

Помимо трех членов экипажа ракеты-носителя с пилотируемым «Союз МС-26», стартовавшей с Байконура, сейчас на околоземной орбите находятся еще трое космонавтов: Е Гуанфу, Ли Цун и Ли Гуансу. Они работают на борту Китайской космической станции. Также девять человек на Международной космической станции (МКС): Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, Мэттью Доминик, Майкл Баррат, Джанет Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Кроме того, еще экипаж из четырех человек в рамках миссии Polaris Dawn: бизнесмен капитан-корабля Джаред Айзекман, бывший военный летчик Стотт «Кидд» Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Манон.

К слову, прошлый рекорд был установлен в мае 2023 года. Тогда общее число людей на околоземной орбите составило 17 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как космонавты и астронавты сдают экзамен в Звездном городке.

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