До последнего скрывали: певец Данко и Мария Силуянова стали родителями

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 109 0

Певец Данко в третий раз стал отцом

До последнего скрывали: певец Данко и Мария Силуянова стали родителями

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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У артиста родился первый сын.

В семье певца Александра Фадеева, выступающего под псевдонимом Данко, произошло радостное событие. Его супруга Мария Силуянова родила сына.

«У меня родился сын! Ура!» — поделился знаменитость в социальной сети и опубликовал ролик с еще беременной женой.

Поклонники поздравили новоиспеченных родителей и пожелали здоровья малышу. Многие же отметили — для них новость стала настоящим шоком.

К слову, для Данко брак с Силуяновой — второй. Впервые артист женился в 1999 году на Татьяне Воробьевой. Тот союз продлился лишь три года.

После этого Фадеев стал жить с Натальей Устюменко. Она родила певцу двух дочерей — Софию и Агату. Однако и этот союз распался — в 2017 году. Позже Устуменко заявила, что артист не принимает участие в жизни дочерей и стала заваливать певца судебными исками. По словам исполнителя, Устюменко делала из него «монстра и плохого отца», тогда как на самом деле он был хорошим — «не пьющим, не курящим, работящим». Однако дочери перестали ездить к нему в гости и даже поздравлять с днем рождения, а Данко в ответ решил «не навязываться».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто родился у блогера Марии Погребняк.

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