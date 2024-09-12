Экипаж корабля «Союз МС-26» успешно перешел на МКС

Экипаж новой экспедиции успешно перешел с корабля «Союз МС-26» на Международную космическую станцию. Теперь на орбите стало на трех человек больше. Это россияне Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американец Дональд Петит.

Они стартовали с космодрома Байконур накануне вечером. Полет прошел по сокращенной программе и длился чуть больше трех часов. Новички пробудут на станции 202 дня и проведут более 40 экспериментов. А в декабре запланирован выход в открытый космос для установки оборудования.

По традиции, перед полетом космонавты дали пресс-конференцию. Журналистам рассказали о задачах, которые предстоит выполнить.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео старта ракеты-носителя с пилотируемым «Союз МС-26» стартовала с космодрома Байконур.