Экипаж корабля «Союз МС-26» успешно перешел на МКС

Эфирная новость 39 0

Космонавты пробудут на станции 202 дня и проведут 40 экспериментов.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экипаж новой экспедиции успешно перешел с корабля «Союз МС-26» на Международную космическую станцию. Теперь на орбите стало на трех человек больше. Это россияне Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американец Дональд Петит.

Они стартовали с космодрома Байконур накануне вечером. Полет прошел по сокращенной программе и длился чуть больше трех часов. Новички пробудут на станции 202 дня и проведут более 40 экспериментов. А в декабре запланирован выход в открытый космос для установки оборудования.

По традиции, перед полетом космонавты дали пресс-конференцию. Журналистам рассказали о задачах, которые предстоит выполнить. 

Ранее 5-tv.ru публиковал видео старта ракеты-носителя с пилотируемым «Союз МС-26» стартовала с космодрома Байконур.

+20° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
91.27
0.16 100.74
0.24
Оппозиция Луны и Марса: как лучше провести 12 сентября

Последние новости

14:52
«Выехал на братьев»: штурмовики рассказали, как сожгли Abrams под Мемриком в ДНР
14:51
Владельцев ТВ-приставок на базе Android предупредили о новом вирусе
14:45
Предвещая холода: как правильно ухаживать за кожей лица осенью
14:31
Россиянина с маленьким ребенком не пропустили в Грузию из-за прописки в ЛНР
14:15
Не панацея: ученые развеяли миф о пользе питомцев для психического здоровья
14:08
Есть шанс? Муж Татьяны Бакальчук не хочет разводиться

Сейчас читают

Эндокринолог Павлова объяснила смерть питавшегося семь раз в день бодибилдера Ильи Ефимчука
На заводе «Омсктрансмаш» в Омске произошел пожар
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Кашлял кровью: какая болезнь убила Николая Сванидзе

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Модные тренды в одежде осенью 2024 для женщин
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака