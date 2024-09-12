«Мы не хотим»: глава МИД Польши заявил о нежелании ЕС видеть беженцев c Украины
Глава МИД Польши Сикорский заявил о нежелании ЕС видеть беженцев c Украины
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
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На откровенный разговор политика вывели российские пранкеры Вован и Лексус.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) заявил, что Евросоюз не хочет видеть беженцев с Украины на своих территориях. Польша сейчас защищать Незалежную не готова.
Пранкеры представились экс-президентом Украины Петром Порошенко. Они задавали вопросы Сикорскому относительно поддержки Польши в отношении Украины.
«Мы не хотим, чтобы украинские граждане начали перемещаться по Евросоюзу в поисках лучших условий», — заявил глава МИД Польши.
Он отметил, что Европу ждет новый поток беженцев, так как большая часть территорий Украины «станет непригодной для жизни».
По словам Сикорского, Варшава окажет помощь Незалежной с призывом украинских граждан. Те жители, кто уклоняется от отправки на фронт, не должны получать социальные выплаты.
Также министр отметил, что в Польше обучаются украинские солдаты. При этом размещение польских солдат внутри Украины невозможно, по его словам.
Ранее, писал 5-tv.ru, польская пресса сообщила, что «Украинского легиона» не существует.
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