«Мы не хотим»: глава МИД Польши заявил о нежелании ЕС видеть беженцев c Украины

На откровенный разговор политика вывели российские пранкеры Вован и Лексус.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) заявил, что Евросоюз не хочет видеть беженцев с Украины на своих территориях. Польша сейчас защищать Незалежную не готова.

Пранкеры представились экс-президентом Украины Петром Порошенко. Они задавали вопросы Сикорскому относительно поддержки Польши в отношении Украины.

«Мы не хотим, чтобы украинские граждане начали перемещаться по Евросоюзу в поисках лучших условий», — заявил глава МИД Польши.

Он отметил, что Европу ждет новый поток беженцев, так как большая часть территорий Украины «станет непригодной для жизни».

По словам Сикорского, Варшава окажет помощь Незалежной с призывом украинских граждан. Те жители, кто уклоняется от отправки на фронт, не должны получать социальные выплаты.

Также министр отметил, что в Польше обучаются украинские солдаты. При этом размещение польских солдат внутри Украины невозможно, по его словам.

Ранее, писал 5-tv.ru, польская пресса сообщила, что «Украинского легиона» не существует.