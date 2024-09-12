ФАС заинтересовалась автошколами Петербурга из-за резкого скачка цен на обучение

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет петербургские автошколы. Ведомство требует объяснить, откуда взялись такие цены. С начала осени их подняли почти в два раза — до 60 тысяч рублей.

В свое оправдание бизнесмены говорят, что были вынуждены пойти на такие меры: все дорожает — бензин, ремонт и содержание машин, плюс работа инструкторов. В ГИБДД ужесточили требования к подготовке, поэтому нужно больше часов, а это тоже дополнительные траты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что названа цена билетов по ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург.

Ожидается, что поезда на магистрали смогут разгоняться до 400 километров в час. Добраться можно будет до шести регионов. Помимо Москвы и Петербурга, предусмотрены остановки в четырех областях: это Московская, Новгородская, Ленинградская и Тверская. Как ожидается, первые составы по новой магистрали поедут в ближайшие четыре года, запуск намечен на 2028 год.