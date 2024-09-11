Сопутствующие траты: названа цена билетов по ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург

Первые составы планируют запустить уже в 2028 году.

Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву по высокоскоростной магистрали (ВСМ) обойдется примерно в десять тысяч рублей.

Строительство инновационной дороги оценивают в полтора триллиона рублей. А если посчитать сопутствующие затраты, выходит еще больше. Билет пока стоит дороже, чем на самолет. Время в пути между двумя столицами займет всего два с половиной часа.

Поезда на магистрали смогут разгоняться до 400 километров в час. Добраться можно будет до шести регионов. Помимо Москвы и Петербурга, предусмотрены остановки в четырех областях: это Московская, Новгородская, Ленинградская и Тверская. Как ожидается, первые составы по новой магистрали поедут в ближайшие четыре года, запуск намечен на 2028 год.

О строительстве ВСМ беседовали и на Восточно-экономическом форуме (ВЭФ-2024). Вице-премьер России Виталий Савельев выразил надежду, что в ближайшем будущем скоростные поезда будут отправляться и в населенные пункты Дальнего Востока. Однако, когда именно начнется реализация этого масштабного проекта, пока неизвестно.