Сопутствующие траты: названа цена билетов по ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург

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Билет на ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург обойдется примерно в десять тысяч

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Первые составы планируют запустить уже в 2028 году.

Путешествие из Санкт-Петербурга в Москву по высокоскоростной магистрали (ВСМ) обойдется примерно в десять тысяч рублей.

Строительство инновационной дороги оценивают в полтора триллиона рублей. А если посчитать сопутствующие затраты, выходит еще больше. Билет пока стоит дороже, чем на самолет. Время в пути между двумя столицами займет всего два с половиной часа.

Поезда на магистрали смогут разгоняться до 400 километров в час. Добраться можно будет до шести регионов. Помимо Москвы и Петербурга, предусмотрены остановки в четырех областях: это Московская, Новгородская, Ленинградская и Тверская. Как ожидается, первые составы по новой магистрали поедут в ближайшие четыре года, запуск намечен на 2028 год.

О строительстве ВСМ беседовали и на Восточно-экономическом форуме (ВЭФ-2024). Вице-премьер России Виталий Савельев выразил надежду, что в ближайшем будущем скоростные поезда будут отправляться и в населенные пункты Дальнего Востока. Однако, когда именно начнется реализация этого масштабного проекта, пока неизвестно.

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