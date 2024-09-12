Собянин рассказал о планах по реставрации церкви Николы Заяицкого

Планируется разработать проект комплексной реставрации фасадов Церкви Николы Заяицкого в Замоскворечье, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, сейчас на фасаде в некоторых местах разрушилась кирпичная кладка и потрескалась штукатурка.

Градоначальник пообещал, что после реставрации исторический облик церкви будет сохранен.

Церковь Николы Заяицкого находится во 2-м Раушском переулке в центре Москвы и является объектом культурного наследия федерального значения.

«История церкви восходит к началу XVII века, а дошедшее до нас здание было построено в 1749–1754 годах», — рассказал Собянин.

Реставрационные работы здесь проходили во второй половине 1990-х.