Собянин рассказал о планах по реставрации церкви Николы Заяицкого

Она является объектом культурного наследия федерального значения,
Фото: © РИА Новости / Юрий Артамонов
Планируется разработать проект комплексной реставрации фасадов Церкви Николы Заяицкого в Замоскворечье, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, сейчас на фасаде в некоторых местах разрушилась кирпичная кладка и потрескалась штукатурка.
Градоначальник пообещал, что после реставрации исторический облик церкви будет сохранен.
Церковь Николы Заяицкого находится во 2-м Раушском переулке в центре Москвы и является объектом культурного наследия федерального значения.
«История церкви восходит к началу XVII века, а дошедшее до нас здание было построено в 1749–1754 годах», — рассказал Собянин.
Реставрационные работы здесь проходили во второй половине 1990-х.
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