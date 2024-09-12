Генерал Маев оценил эффективность защиты танка «Царь-мангал»

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 63 0

Генерал Маев: «Царь-мангал» может быть действенным средством защиты от БПЛА

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; 5-tv.ru

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Он уже отлично показал себя в зоне СВО.

Танк отечественного производства «Царь-мангал» может быть эффективным средством защиты техники Вооруженных сил РФ от вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Однако необходимо найти и другие способы противоборства.

Таким мнением в беседе с 5-tv.ru поделился генерал-полковник в отставке Сергей Маев на II Всероссийском оружейном форуме «Новые возможности развития стрелковой отрасли», проходящем в столице.

«Умельцы в войсках решили, что так называемый „Царь-мангал“ может быть средством защиты. На первых порах он оказался действительно эффективным. Но, поскольку появилась защита, сразу совершенствуются и средства поражения. Против „Мангала“ тоже появились какие-то способы», — сказал Маев.

Именно поэтому, уверен генерал-полковник, рассчитывать лишь на «Царь-мангалы» не стоит — необходимо искать более совершенные научные способы защитить технику и вооружение от украинских беспилотников. Стоит развивать роботизированную технику, а также средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский танк «Царь-мангал» выдержал свыше 100 ударов ракет и дронов ВСУ.

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