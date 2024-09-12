Главу Долгопрудного Юдина арестовали по подозрению в мошенничестве

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 69 0

Его также обвиняют в превышении должностных полномочий.

Главу Долгопрудного Юдина арестовали по подозрению в мошенничестве

Фото: Официальный сайт администрации городского округа Долгопрудный

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Главу подмосковного города Долгопрудный Владислава Юдина арестовали по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Московской области.

Помимо мошенничества, Юдина также обвиняют по статье о превышении должностных полномочий. Вместе с ним под стражей находится знакомая чиновника.

«По данным следствия, будучи главой г. о. Талдом обвиняемый безвозмездно передал городские котельные подконтрольной ему коммерческой фирме. В результате в бюджет округа не поступили денежные средства от неуплаченной арендной платы порядка 4 миллиона рублей», — уточняется в Telegram-канале СК.

Позже дал указание на погашение за счет бюджетных денежных средств долгов данной организации в размере более 40 миллиона рублей перед ресурсоснабжающими организациями. В результате, Юдин причинил государственному бюджету ущерба на общую сумму в 44 миллиона рублей.

Подмосковного чиновника поместили под стражу до 29 октября текущего года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге задержали генерального директора общества с ограниченной ответственностью (ООО) «Ленбытхим» Дениса Михайлова по делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа.

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